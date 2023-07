Cartabianca, ad Rai Sergio: “Al momento non è in palinsesto”

(Adnkronos) – "La trasmissione Cartabianca, al momento, non è presente in palinsesto". Ad affermarlo l’amministratore delegato della Rai Roberto Sergio che aggiunge: "Rispettosamente siamo in attesa di conoscere da Bianca Berlinguer la sua decisione sul proseguimento nella conduzione del talk politico". "Per noi – ha proseguito Sergio – Bianca Berlinguer rappresenta una colonna della nostra azienda e speriamo che la sua decisione, sofferta, possa vedere Cartabianca alla ripresa della stagione televisiva su Rai3". —[email protected] (Web Info)

