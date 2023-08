Caro benzina, prezzo medio carburante oggi regione per regione

(Adnkronos) –

Il prezzo di un litro di benzina e di gasolio varia da regione a regione in Italia. Oggi sul sito del Mimit (ministero delle Imprese e del Made in Italy) è possibile consultare la media nazionale dei prezzi del carburante (gasolio, benzina, Gpl, metano) con le cifre relative ai prezzi medi per regioni e provincia autonoma e sulla rete autostradale. La media nazionale del self service in autostrada è di 1,984 euro al litro per la benzina e di 1,854 euro al litro per il diesel. Per il servito, il Gpl è in media a 0,837 euro e il metano a 1,540 euro. A livello territoriale, i prezzi più alti della benzina sono quelli della Provincia autonoma di Bolzano a 1,945 euro a litro e della Puglia a 1,943 euro. Friuli Venezia Giulia – Gasolio self service 1,780 e Benzina self service 1,922 Provincia di Bolzano – Gasolio self service 1,804 e Benzina self service 1,945; Provincia di Trento – Gasolio self service 1,783 e Benzina self service 1,922 Veneto – Gasolio self service 1,753 e Benzina self service 1,898 Emilia Romagna – Gasolio self service 1,768 e Benzina self service 1,911 Valle d'Aosta – Gasolio self service 1,790 e Benzina self service 1,928 Lombardia – Gasolio self service 1,774 e Benzina self service 1,911 Piemonte – Gasolio self service 1,773 e Benzina self service 1,911 Liguria – Gasolio self service 1,804 e Benzina self service 1,938 Toscana – Gasolio self service 1,772 e Benzina self service 1,910 Marche – Gasolio self service 1,751 e Benzina self service 1,892 Umbria – Gasolio self service 1,759 e Benzina self service 1,908 Lazio – Gasolio self service 1,757 e Benzina self service 1,902 Abruzzo – Gasolio self service 1,772 e Benzina self service 1,909 Molise – Gasolio self service 1,769 e Benzina self service 1,914 Campania – Gasolio self service 1,758 e Benzina self service 1,912 Puglia – Gasolio self service 1,771 e Benzina self service 1,943 Basilicata – Gasolio self service 1,786 e Benzina self service 1,935 Calabria – Gasolio self service 1,800 e Benzina self service 1,939 Sardegna – Gasolio self service 1,796 e Benzina self service 1,938 Sicilia – Gasolio self service 1,774 e Benzina self service 1,923.

