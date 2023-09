Caro affitti, da Roma a Milano studenti tornano in tenda davanti alle università

(Adnkronos) – Per protesta contro il caro affitti, da Roma a Milano, gli studenti tornano in tenda davanti alle università. A Roma "gli studenti della Sapienza tornano in tenda a piazzale Aldo Moro – scrive in una nota, Leone Piva, coordinatore di Sinistra Universitaria – Negli ultimi mesi le cose sono solo peggiorate e il governo non ha affrontato la situazione. Sinistra Universitaria Sapienza e Udu Sapienza saranno qui fino a che non avranno risposte". Anche a Milano, dopo le iniziative della settimana scorsa, con l'occupazione dell'ex cinema Splendor e le mobilitazioni davanti a Palazzo Marino, gli studenti di Milano sono tornati a posizionarsi con le tende di fronte all'università Statale. Una protesta per accendere nuovamente i riflettori sull'emergenza caro affitti. "Nulla è cambiato: dalle istituzioni, dal governo alle amministrazioni comunali sono arrivate soltanto finte promesse o insufficienti contentini, che non mettono in discussione i paradigmi che hanno prodotto e che continuano ad alimentare questa crisi", spiegano i ragazzi in una nota. "Ci riuniamo ogni settimana e ci stiamo preparando per una mobilitazione nazionale, programmata per ottobre: finché non avremo risposte, la nostra protesta continuerà – dice all'Adnkronos Barbara Morandi, di Tende in Piazza – L'Udu e Cambiare Rotta da oggi hanno deciso di portare avanti la protesta, in segno di solidarietà alla nostra attività. Perché i cambiamenti sono ancora lontani". Gli studenti di Tende in Piazza qualche giorno fa hanno inviato al sindaco di Milano Sala alcune proposte per contrastare l'emergenza caro affitti che colpisce i fuori sede che studiano o lavorano nella città. "Stiamo elaborando anche proposte a livello nazionale", spiega Morandi. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

