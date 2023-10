Carlotta Mantovan, dopo la morte di Frizzi ritrova il sorriso con lui: con Fabrizio non c’entra proprio nulla

Carlotta Mantovan, dopo la scomparsa di Frizzi ha ritrovato il sorriso. Chi è il fortunato?

Ha spaccato il cuore in mille piccoli pezzi la dipartita da questo mondo del simpaticissimo e dolcissimo Fabrizio Frizzi. Grande professionista, con alle spalle tanta gavetta e un curriculum di massimo rispetto, sapeva come tenere incollati per ore alla TV tantissimi telespettatori. E anche i colleghi e le colleghe lo hanno sempre adorato per la sua eleganza e la sua gentilezza.

Indubbiamente è stato un vero signore e questo suo modo di essere, di fare e di porsi. Ed è anche grazie a ciò che è riuscito a conquistare professionalmente parlando il cuore di tante Miss in erba, durante il concorso di bellezza per antonomasia nel nostro Paese. Stiamo ovviamente parlando di Miss Italia che lui ha condotto per tantissimi anni.

Ed è qui che ha conosciuto la sua Carlotta. Il loro è stato un grandissimo amore che ha saputo vincere ogni pregiudizio e la grande differenza di età che vigeva tra di loro. Si sono sposati e hanno messo al mondo la splendida Stella. Purtroppo quando era ancora tanto piccina ha perso il suo papà che come lei amava tanto la musica e suonare il pianoforte. Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

Carlotta Mantovan, ha ritrovato il sorriso grazie a lui

Nonostante ciò la bimba, attorniata dall’immenso amore della sua giovane e bellissima mamma, è cresciuta serena. Ama moltissimo lo Sport e in particolare l’Equitazione. Inoltre adora la Natura e la vita all’aria aperta. E in questo è molto simile alla sua celebre genitrice che è letteralmente pazza di lei.

Ora però Carlotta, per l’immensa gioia dei suoi estimatori, che sono tra l’altro pure assai generosi, ha ritrovato finalmente il sorriso grazie a un uomo molto affascinante e decisamente speciale. Si tratta ovviamente di una lietissima novella che nelle ultime ore sta scaldando i cuori sul Web. Chi è il fortunato? Fuori il nome!

Felice e sorridente insieme a lui

Si tratta del ballerino e maestro Moreno Porcu che la affiancherà nella prestigiosa pista di Ballando Con Le Stelle che è quasi ai nastri di partenza. Già settimane fa Milly Carlucci, la sua meravigliosa e storica conduttrice, aveva annunciato tra i primi concorrenti della nuova edizione proprio lei tramite un bel video apparso sui Social.

Tuttavia l’intesa tra i due è solo meramente professionale. La Mantovan è felice e appare in super forma. A incoraggiarla pubblicamente per questa sua nuova e importante esperienza anche l’opinionista Rossella Erra, la divina Antonella Clerici e la spumeggiante Andrea Delogu. E ovviamente a fare un super tifo per lei da casa ci sarà la sua Stella.

© Riproduzione riservata