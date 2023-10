Ultime ore per Alex Schwazer al GF: “Hanno squalificato per molto meno” | Raptus di rabbia distrugge tutto

L’algido marciatore Alex Schwazer perde le staffe al “GF”, lo sfogo furibondo nel loft di Cinecittà solleva un vespaio in rete.

Alfonso Signorini ha recentemente inaugurato la settima puntata del reality di Canale 5 e, nel tentativo di risollevare lo share, ha cercato di suscitare alcune dinamiche pepate nella Casa più spiata d’Italia. Il cast è infatti soggetto ad alcune limitazioni, in linea con quanto imposto da Pier Silvio Berlusconi. Niente parolacce, nessun teatrino triviale e, per carità, di risse neanche l’ombra… Con il risultato che i gieffini in molti casi si censurano forzatamente, e trasmettono quindi al pubblico poca spontaneità.

Nel corso dell’ultima puntata, però, il conduttore del “GF” ha involontariamente innescato una bomba ad orologeria: l’ennesimo confronto tra Heidi Baci e Massimiliano Varrese ha infatti creato un effetto a catena inarrestabile.

Da settimane Alfonso Signorini continua a caldeggiare la nascita di una relazione tra la commerciante e l’attore e, nonostante il precedente due di picche in diretta da parte di Heidi, Massimiliano sembra covare ancora qualche speranza in un ripensamento. Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

Il secondo “no” secco della giovane, però, ha sortito un esito imprevedibile, che ha coinvolto in primis lo sportivo Alex Schwazer…

Alex Schwazer zittisce Grecia Colmenares

Heidi Baci, nuovamente interpellata in puntata in merito all’andamento del rapporto, ha ribadito a beneficio di Massimo Varrese: “No, non mi piaci“. La gieffina ha in seguito cercato un confronto diretto con l’attore, nel tentativo di appianare il clima di animosità. Dopo un’inconcludente chiacchierata in camera da letto, Heidi è stata intercettata da Alex Schwazer, il quale ha apertamente disapprovato l’umiliante stroncatura in diretta riservata all’amico Massimiliano.

Secondo lo sportivo, l’imprenditrice avrebbe potuto evitargli l’umiliazione pubblica, e chiarire le proprie posizioni in un momento di minore risonanza mediatica. Il marciatore ha poi ribadito le proprie convinzioni davanti a Fiordaliso, Samira Lui, Giuseppe Garibaldi e Grecia Colmenares. Quest’ultima, però, si è ripetutamente inserita nella sua filippica appassionata, cercando di spezzare una lancia a favore di Heidi Baci. Lo sportivo si è quindi spazientito, e l’ha apostrofata: “Stai zitta! Stai zitta un attimo! Fammi finire“. Alex Schwazer si è poi avvicinato all’attrice di telenovelas, arrivando al faccia a faccia, ed ha ribadito: “Stai zitta, Grace. Ora parlo io, poi tu rispondi!“.

La richiesta degli spettatori

Il teatrino al cardiopalma ha comprensibilmente gelato il pubblico collegato in diretta, ed il video del battibecco è in breve tempo diventato virale in rete.

Molti utenti richiedono provvedimenti severi nei confronti di Alex Schwazer; uno di essi, memore dei livelli di trash nelle edizioni precedenti, ha inoltre sentenziato: “Hanno squalificato per molto meno!“. L’imminente diretta riserverà un’amara sorpresa ad Alex Schwazer?

© Riproduzione riservata