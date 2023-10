Flavio Insinna, in studio l’entrata è ripugnante: ubriaco fradicio in diretta televisiva

Flavio Insinna si rende partecipe di un episodio da accapponare la pelle, ubriaco in studio. Il pubblico, sia a casa che in studio in delirio.

È ormai passato un po’ di tempo da quando, ancora alla fine della scorsa stagione televisiva si è parlato del possibile addio della conduzione di Flavio Insinna a L’Eredità. Il game show al momento è in pausa sino a gennaio 2024. Fino ad allora verrà sostituito da Reazione A Catena, condotto da Marco Liorni.

A partire da gennaio L’Eredità vedrà invece la conduzione dell’ex comico della Premiata Ditta, attore e doppiatore sopraffino Pino Insegno. Per lui la Rai pare avere in serbo numerosi progetti lavorativi. Al momento possiamo vederlo impegnato nella conduzione de Il Mercante In Fiera.

Grande è stata però la delusione del pubblico italiano alla notizia dell’abbandono di Flavio Insinna. Il conduttore ha deciso di tornare al suo grande amore, ovvero la recitazione. In questa direzione infatti presto lo vedremo presto nuovamente sul Piccolo Schermo ma in veste di attore, per qualche nuova fiction.

Il passato di Insinna a L’Eredità

Il suo volto, il suo carisma e la sua simpatia negli ultimissimi anni infatti ci hanno tenuto spessissimo compagnia sul Piccolo Schermo la sera, a orario pasti, durante la conduzione appunto de L’Eredità. Flavio, inoltre, nel 2021, lo abbiamo anche visto alla conduzione di una nuova edizione de Il Pranzo È Servito.

Qui poteva contare anche sulla presenza della simpaticissima e bellissima professoressa Ginevra Pisani, la cui immagine non è di certo mai passata inosservata e che ora pare si sia dedicata al Teatro, in compagnia del fidanzato Alessio Vassallo. Insinna tuttavia in una particolare occasione, durante una puntata de L’Eredità, assistette a un episodio alquanto singolare.

Un episodio particolare

Accadde nel corso di una vecchia puntata che un concorrente si presentò in uno stato alquanto ambiguo. Per farle breve il partecipante e aspirante vincitore era ubriaco fradicio. Il suo stato ebbrezza si notava da un chilometro, ma il conduttore proseguì imperterrito nel suo ruolo senza lasciarsi scalfire dalla cosa.

Fu proprio nel corso di una domanda a tema geografia che il concorrente per l’appunto diede una risposta che poi risultò a dir poco indimenticabile. In poche parole invece di risponder Ostumi, rispose Postumi. Dunque nulla che potesse dirsi di più azzeccato al suo stato. La battuta in pochissimo tempo divenne virale.

