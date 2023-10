Chanel Totti, l’ultima frase intristisce tutti: a soli 16 anni è già ‘dramma’ | “…ti toglie tutto”

La figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi sta facendo preoccupare per una frase che ha pronunciato da poco ai follower. Andiamo a scoprire cosa ha detto

Chanel è la figlia della showgirl e dell’ex capitano della Roma, quindi era inevitabile che diventasse una vera star. Monti sostengono che un giorno potrebbe valutare l’idea di sfondare nel mondo dello spettacolo, seguendo così le orme della madre. A prescindere da questo particolare, una cosa è certa: il fascino è stato ereditato dall’amatissima conduttrice.

Sicuramente non avrà vissuto bene la separazione dei genitori, i quali hanno cercato a tutti i costi di non far pesare la situazione ai tre figli. Chanel e Cristian, secondo quanto riportato da vari siti, avrebbero avuto la possibilità di scegliere con chi dei due vivere mentre Isabel deve stare con Ilary Blasi perchè è ancora piccola. Per fortuna sembra che i rapporti con Noemi Bocchi siano sereni. Del resto insieme hanno trascorso delle vacanze all’estero nel periodo di Capodanno.

Chanel quest’estate è stata al centro dell’attenzione per via di alcune foto che ha condiviso su Instagram con il suo nuovo fidanzato, Cristian Babalus. Entrambi bellissimi sono state giornate in barca con amici e i baci non sono mancati. Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

Sui social vanta di tantissimi follower che non si perdono neanche uno scatto. Tuttavia in queste ore sta facendo preoccupare per via di una frase che ha pronunciato.

Il dramma di Chanel Totti, fan in pensiero

La storia d’amore sta andando a gonfie vele con il tik toker del momento. Dunque sul versante sentimentale Chanel non può che stare tranquilla. Finalmente dopo mesi di tempesta può gioire del sole.

Essendo un personaggio pubblico, tende a condividere la sua quotidianità su Instagram. Non a caso da qualche ora ha voluto esternare un suo pensiero, ma in tanti si stanno chiedendo se le sia capitato qualcosa. Andiamo a scoprire cosa ha detto di così allarmante.

“La vita può togliervi tutto”

“Amate più che potete la vita può togliervi tutto in un attimo, siamo il nulla sulla Terra“, ecco cosa ha riportato per iscritto in una Instagram story.

Non è chiaro a cosa possa fare riferimento, dato che si escludono dei problemi di coppia. Ci possono essere varie alternative, ma quella più plausibile potrebbe riguardare proprio la fine della love story dei due genitori. Al momento non si ha alcuna spiegazione della diretta interessata. Ragion per cui non ci resta che attendere una mossa nella secondogenita di Totti e Ilary Blasi.

© Riproduzione riservata