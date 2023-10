Carlo III, se in casa è Camilla a portare i pantaloni: cosa succede alla coppia reale

(Adnkronos) – Se in alcune occasioni pubbliche, l'utima a Balmoral un mese fa, re Carlo III indossa il kilt, sembra che nella casa reale a portare i pantaloni sia invece Camilla. Quando, infatti, di fronte a certi tentennamenti, si tratta di tirare fuori il carattere, a prendere in mano la situazione ci penserebbe proprio la regina consorte. Perfino se è necessario affrontare dubbi pesanti, come quello di essere stato o meno un buon genitore. E così, si viene a sapere che Camilla ha detto a Carlo di "fare l'uomo" e di "non essere tormentato dai sensi di colpa", pensando di sé, di fronte a certe richieste del figlio, di "non essere stato un buon padre per Harry". Questi 'consigli', a dire il vero non troppo miti, devono comunque aver colpito l'orgoglio del sovrano, a quanto riferisce RadarOnline, dato che avrebbero provocato "la più grande lite di sempre dei regnanti, lasciando il loro matrimonio in bilico". All'origine degli ultimi tormenti del re, che riguardano il suo rapporto con il figlio minore, e dell'ipotetico e furibondo litigio con la moglie, secondo quanto hanno riferito fonti vicine alla ristretta cerchia reale, sarebbe stata inoltre la sua sorpresa nell'apprendere che Camilla proibiva a Harry di soggiornare in qualsiasi proprietà reale senza previa 'prenotazione'. Proprio a quel punto, di fronte alle rimostranze del sovrano, la regina avrebbe preso in mano la situazione, indossando i pantaloni, puntando i piedi e rispondendo a Carlo. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

