Carburanti, prezzi in rialzo per benzina a e gasolio

(Adnkronos) – Tornano i rialzi sui listini dei prezzi consigliati di benzina e gasolio dei maggiori marchi dopo un giorno di calma. A spingere sono le quotazioni dei prodotti raffinati, mentre il barile rimbalza a 77 dollari. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, questa mattina Eni ha aumentato di un centesimo al litro i prezzi consigliati di benzina e gasolio. Stessa mossa per Ip, mentre per Tamoil registriamo un rialzo di 2 cent/litro su benzina e gasolio. Ed ecco le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti: benzina self service a 1,813 euro/litro (+1 millesimo, compagnie 1,816, pompe bianche 1,807), diesel a 1,658 euro/litro (+1 millesimo, compagnie 1,661, pompe bianche 1,650). Benzina servito a 1,949 euro/litro (invariato, compagnie 1,991, pompe bianche 1,869), diesel a 1,798 euro/litro (+1 millesimo, compagnie 1,840, pompe bianche 1,714). Gpl servito a 0,748 euro/litro (invariato, compagnie 0,760, pompe bianche 0,734), metano servito a 1,567 euro/kg (-4, compagnie 1,577, pompe bianche 1,560), Gnl 1,422 euro/kg (-1, compagnie 1,414 euro/kg, pompe bianche 1,429 euro/kg). Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,887 euro/litro (servito 2,141), gasolio self service 1,745 euro/litro (servito 2,011), Gpl 0,858 euro/litro, metano 1,657 euro/kg, Gnl 1,406 euro/kg. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata