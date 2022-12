Capodanno 2023, la classifica delle mete preferite dagli italiani

Messo da parte il cenone di Natale, siamo pronti a pensare a come passare il Capodanno. Paillettes e bollicine non possono certo mancare ma la domanda che tutti ci poniamo è: “dove passare l’ultima notte dell’anno?”

Ecco allora che ci viene in soccorso il sito Holidu, portale di prenotazione di case e appartamenti vacanza tra i più noti d’Europa.

Il sito ha realizzato la classifica delle 30 destinazioni più amate dagli italiani per Capodanno 2023.

Sul podio tutte medie del nostro Stivale. A dirla tutta sono ben 28 su 30 le località italiane in classifica.

Per arrivare ai Pesi europei dobbiamo scendere fino al 15mo posto dove troviamo Barcellona, mentre più giù al 27mo posto troviamo Parigi, gettonata nonostante il costo medio giornaliero di soggiorno in questo periodo dell’anno sia quasi da capogiro.

Naturalmente le località preferite per questo Capodanno restano quelle di montagna. Le mete di Livigno e Bormio confermano la loro striscia positiva posizionandosi ai vertici della classifica.

Bronzo a Roccaraso, unica città abruzzese in classifica.

Quarto posto per Roma. Sebbene la neve nella capitale sia più una speranza che una possibilità; la città eterna è pronta a stregare i suoi visitatori anche all’arrivo dell’anno nuovo. Chiude la classifica delle prime 5 posizioni la sempre amata Madonna di Campiglio.

Le regioni più amate

Con 7 località ciascuna, Lombardia e Trentino-Alto Adige sono le regioni italiane più rappresentate in classifica. Oltre a Livigno e Bormio, tra le lombarde troviamo Ponte di Legno al sesto posto, Aprica ottava, Bergamo 16ma, Brescia 21ma e infine Milano 22ma.

Per il Trentino invece, solo Madonna di Campiglio in top 10; Merano, Canazei e Trento in top 20, più in basso Folgaria al 24mo, mentre chiudono San Candido e Pinzolo rispettivamente al 28mo e 29mo posto.

Terza regione più amata il Veneto con: Asiago 10ma, Cortina D’Ampezzo a metà classifica e Verona 26ma.

2 località per Emilia-Romagna, Toscana e Valle d’Aosta. 1 località ciascuna per altre 7 regioni italiane.

La località più costosa…e la più economica

Conferma il suo status di soggiorno da ricchi la gettonatissima Cortina: per un soggiorno nel periodo di Capodanno si spendono in media 617 euro. Nemmeno lontanamente paragonabile a Parigi, seconda più costosa, richiede un esborso di “solo” 452 euro.

Decisamente più alla portata di tutti il soggiorno a Bergamo, con 146 euro possiamo passare il capodanno.

