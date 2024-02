Candelora, una festa a metà tra il sacro e il profano

“Quando vien la Candelora dell’inverno semo fora, ma se piove o tira vento, dell’inverno semo dentro”. Così recita, con molteplici adattamenti dialettali, una nota massima riferita alla ricorrenza del 2 febbraio. Una di quelle a metà tra il sacro e il profano, avendo radici eminentemente religiose, ma anche innesti e ramificazioni nel folklore antico e moderno.

Festa della Candelora (© Silar / Wikimedia Commons)

La festa della Candelora

Oggi, 2 febbraio, la Chiesa Cattolica ricorda la Presentazione di Gesù al Tempio di Gerusalemme, preconciliarmente la Purificazione della Beata Vergine Maria. Secondo il racconto evangelico, all’interno del santuario salomonico un anziano di nome Simeone prese in braccio il Bambino, definendoLo «luce per illuminare le genti» (Lc 2, 22-39). Per questo motivo, nella liturgia giornaliera si benedicono i ceri, da cui il nome “Candelora” con cui è popolarmente nota la commemorazione.

Giotto di Bondone – Presentazione di Gesù al Tempio (Assisi, Basilica inferiore di San Francesco d’Assisi, 1313 ca.). Immagine da Wikimedia Commons

Questa originariamente era stata fissata al 14 febbraio, quarantesimo giorno dopo l’Epifania, per essere poi anticipata dall’Imperatore Giustiniano alla data odierna, quarantesimo giorno dopo il Santo Natale. Il motivo va ricercato nella Legge mosaica, che imponeva il rito dell’offerta dei primogeniti e della catarsi della partoriente quaranta giorni dopo la nascita dell’infante.

Mosaico dell’Imperatore Giustiniano I (© Petar Milošević / Wikimedia Commons)

In effetti, l’attuale solennità presenta delle affinità con alcune antiche cerimonie, sia ebree che pagane, in particolare con i Lupercali. I quali cadevano nello stesso periodo, prevedevano fiaccolate e avevano il fine dell’espiazione – in latino februa, da cui februarius, nome romano del mese. Da cui l’ipotesi che siano stati soppiantati dalla Candelora, verosimilmente nel V secolo d.C., sotto il Pontificato di San Gelasio I, Papa.

Le tradizioni del 2 febbraio

Il risveglio della primavera dopo l’oscurità e il gelo dei mesi invernali era comunque un’occasione di celebrazione per svariate culture pre-cristiane. Un riflesso di questi costumi si trova ancora nella credenza secondo cui il meteo del 2 febbraio permetterebbe di pronosticare quello delle settimane a venire. Tuttavia, come spiega il Quotidiano Nazionale, a seconda della provenienza geografica vi sono diversi proverbi, a volte in contrasto tra loro. Capita su base interregionale, ma in modo ancor più evidente a livello internazionale.

Tra inverno e primavera (© Lihoman… / Wikimedia Commons)

Oltreoceano, per esempio, come riporta Adnkronos il 2 febbraio è il cosiddetto Groundhog Day, il “Giorno della Marmotta” reso celebre dal film Ricomincio da capo. Secondo la tradizione statunitense e canadese, per prevedere il tempo atmosferico occorre osservare il rifugio del roditore in questa data. Se ne esce e non scorge la propria ombra a causa delle nuvole l’inverno finirà presto, altrimenti continuerà per un altro mese e mezzo.

Giorno della Marmotta nel 2013 in Pennsylvania (© Anthony Quintano / Wikimedia Commons)

In effetti, un recente studio pubblicato dall’American Meteorological Society ha dimostrato che il comportamento degli animali non è associabile ad alcuna variazione della temperatura. Ma non diciamolo alla bella stagione, ché non si sa mai. Buona Candelora a tutti i nostri lettori!

Cristo Pantocratore (mosaico bizantino nella Cattedrale Normanna di Monreale). © Rolf Dietrich Brecher / Wikimedia Commons Madonna in gloria (Norimberga, Museo nazionale germanico, 1490 ca.). © Sailko / Wikimedia Commons Basilica di San Pietro (© Alvesgaspar / Wikimedia Commons)