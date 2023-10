Pubblicato il 29 Settembre 2023 20:54

Il mondo a Roma Camera Commercio presenta il “Roma Storia Festival”, dal 30 settembre al 2 ottobre

di Redazione

Per tre giorni il pubblico sarà accompagnato in un avventuroso viaggio nel tempo che mostrerà come Roma sia, da sempre, palcoscenico della storia del mondo

Roma Storia Festival, Alessandro Barbero