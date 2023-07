Calendario Serie B, big match Bari-Palermo nella prima giornata

(Adnkronos) – Il campionato di Serie B 2023-2024 si apre con il big match Bari-Palermo, inserito nella prima giornata del calendario dopo il sorteggio di oggi. Il torneo inizia il 19 agosto, resta ancora da definire l'ultima squadra iscritta, con Reggina e Brescia in attesa di news. La Sampdoria, retrocessa dalla A, esordisce in casa della Ternana. Per lo Spezia, debutto sul campo del Sudtirol. Il neopromosso Catanzaro fa visita alla Cremonese, la terza squadra scesa dal massimo campionato. La prima giornata: Bari-Palermo; Cittadella-Reggiana; Cosenza-Ascoli; Cremonese-Catanzaro; Parma-Feralpisalò; Pisa-Lecco; Sudtirol-Spezia; Ternana-Sampdoria; Venezia-Como; X-Modena.

Il campionato, con 38 giornate, prevede 5 turni infrasettimanali e chiuderà la regular season il 10 maggio, prima di playoff e playout. Il campionato sarà in campo il 26 dicembre, prima della pausa invernale che durerà dal 27 dicembre al 12 gennaio.

