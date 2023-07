Caldo record all’aeroporto di Olbia, 47 gradi in pista: tre voli non atterrano

(Adnkronos) –

Temperature e caldo record oggi a Olbia, e in quella zona della Sardegna si registrano diversi incendi: una miscela che sta creando problemi all'aeroporto Costa Smeralda. "Fa caldo", si legge in inglese sulla pagina Instagram dell'aeroporto ed è una foto in cui viene indicata la temperatura di 47 gradi sulle piste dello scalo gallurese. A partire dalle 13 un solo aereo è atterrato in orario, tre sono stati dirottati su altri scali e gli altri sono in ritardo. I passeggeri di tre voli Easyjet sono riusciti ad arrivare in Sardegna, ma arrivando da Parigi si sono ritrovati ad Alghero (sull'altra sponda del nord dell'Isola), mentre quelli che erano partiti da Milano e Amsterdam sono dovuti atterrare a Cagliari (a circa 250 chilometri da Olbia). A causa delle alte temperature sul mare della Gallura stamattina c'era tanta foschia e nel pomeriggio è arrivato invece il fumo degli incendi. Il più grosso si è registrato poco più a sud dell'aeroporto, dove le fiamme si sono avvicinate alle case di Loiri. —[email protected] (Web Info)

