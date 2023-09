Caldo africano ha i giorni contati, previsioni meteo oggi e domani

(Adnkronos) –

Il caldo africano ha i giorni contati, tornano grandine e temporali. Anche oggi il quadro meteo – da Roma a Milano, da Firenze a Palermo – sarà caratterizzato da clima estivo con sole e temperature elevate. Il gran caldo africano avrà il suo picco nella giornata di domani, martedì 12 settembre, quando al Centro-Nord si potranno toccare picchi diurni di 33-34°C in pianura e fino a 36°C sulle zone interne del Centro e delle Isole Maggiori. In questo contesto il sole sarà prevalente su tutte le regioni. Poi, però, la situazione inizierà a cambiare, come evidenzia Antonio Sanò, fondatore de iLMeteo.it: l’anticiclone africano Caronte tra qualche giorno non sarà più il protagonista del tempo sull’Italia. La situazione inizierà a mutare da mercoledì 12 settembre in poi quando il flusso instabile Nord Atlantico comincerà a scendere di latitudine, iniziando a combattere con il possente anticiclone: in questa lotta Caronte sarà costretto a cedere terreno al suo nemico. Da mercoledì quindi i primi temporali inizieranno a interessare l’arco alpino e una nuvolosità più presente coprirà il cielo del Centro-Nord. Giovedì sarà sempre l’arco alpino ad essere bersaglio di temporali a carattere sparso e verso sera pure la Pianura Padana con temporali ad esempio a Milano, Torino, Bergamo, Brescia. Ulteriore cedimento dell’anticiclone africano nella giornata di venerdì quando i temporali, accompagnati da grandine, non solo interesseranno sempre l’arco alpino e in forma irregolare e isolata anche la Pianura Padana, ma si spingeranno pure sulle regioni centrali, specie su rilievi e zone vicine. Sul resto d’Italia il tempo non subirà grossi cambiamenti. In base a questa previsione le temperature cominceranno gradualmente a diminuire sotto l’incalzare di aria più fresca oceanica. Con il weekend del 16-17 settembre una perturbazione atlantica potrebbe far breccia nello scudo dell’alta pressione facendo peggiorare il tempo non solo al Nord, ma anche al Centro. Oggi, lunedì 11 settembre – Al nord: sole e caldo estivo. Al centro: tutto sole. Al sud: soleggiato e caldo. Domani, martedì 12 settembre – Al nord: gran caldo e sole prevalente. Al centro: soleggiato e caldo oltre la media. Al sud: tutto sole. Mercoledì 13 settembre – Al nord: temporali sulle Alpi e anche Prealpi e alte pianure, anche forti. Al centro: nuvolosità più presente. Al sud: sempre bel tempo e caldo in aumento. Tendenza. Tempo in ulteriore peggioramento al Nord. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata