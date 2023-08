Calciomercato Roma, Renato Sanches in arrivo: ultime notizie

(Adnkronos) – Renato Sanches alla Roma, affare (quasi) fatto. Il 25enne centrocampista portoghese del Paris Saint Germain sta per diventare un giocatore giallorosso. Secondo le ultime notizie di calciomercato, Sanches approderà alla Roma con la formula del prestito con diritto di riscatto. Il lusitano è reduce da un'annata condizionata da problemi fisici e ha collezionato solo 22 presenze. Sanches lascia la Francia dopo 4 stagioni, considerando che dal 2019 al 2022 ha militato nel Lille. Il centrocampista, dopo l'esplosione nel 2016 e il trasferimento al Bayern Monaco, non è sinora riuscito ad esprimersi all'altezza delle aspettative. Nel recente passato è stato accostato anche al Milan: ora, l'avventura in Italia con la Roma. —[email protected] (Web Info)

