Verona, 14enne investito e ucciso da auto pirata

(Adnkronos) – Un 14enne, nato in Italia ma di origini ghanesi, è stato travolto e ucciso da un'auto pirata sulla provinciale 12 dell'Aquilio a San Vito di Negrar, in Valpolicella, nel Veronese. E' successo ieri sera, intorno alle 23.30. Da una prima ricostruzione dei fatti, sembra che la vittima stesse camminando sul ciglio della strada quando la macchina lo ha travolto senza poi prestargli i soccorsi. Portato in condizioni disperate all'ospedale di Borgo Trento, il 14enne è morto poche ore dopo. E' caccia, intanto, all'automobilista scappato. I carabinieri lo stanno cercando. —[email protected] (Web Info)

