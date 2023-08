Calciomercato Milan, fari puntati su Pellegrino e Koulierakis

(Adnkronos) – Il Milan è in cerca di un difensore per rinforzare il reparto arretrato e gli occhi dei dirigenti rossoneri sono puntati su due profili. Il primo è quello di Marco Pellegrino, difensore centrale classe 2002 di proprietà dell’Atletico Platense, massima serie argentina, dove è cresciuto e con cui ha esordito in prima squadra il 14 marzo del 2023, collezionando in totale 17 presenze e un gol. Forte fisicamente, Pellegrino è anche bravo in fase di impostazione. Il presidente dell'Atletico Platense potrebbe presto volare in Italia per dare un'accelerata alla trattativa e provare a chiudere l'operazione. Il secondo difensore osservato, e il preferito, dai dirigenti milanisti si chiama Konstantinos Koulierakis. La prima scelta rossonera sarebbe lui: classe 2003, gioca nel Paok di Salonicco e nella scorsa stagione ha debuttato nella Souper Ligka greca, collezionando 25 partite e segnando 2 gol. Nel settembre 2002 è stato convocato anche dalla nazionale maggiore della Grecia per alcune gare di Nations League, debuttando in amichevole contro Malta e poi giocando qualche minuto contro la Francia. Al Milan è un profilo che ispira, soprattutto per quello che può rappresentare in prospettiva, ma la richiesta del club greco è alta: servono 10 milioni di euro e quindi la trattativa non è facile. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

