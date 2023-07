Calciomercato, Mbappé dice no all’Al Hilal

(Adnkronos) – L'attaccante del Psg Kylian Mbappé ha rifiutato la maxi offerta dell'Al Hilal, club della ricchissima lega dell'Arabia Saudita. A rivelarlo è 'L'Equipe'. Il centravanti della nazionale francese, scrive il quotidiano sportivo francese, "ha rifiutato qualsiasi discussione con i rappresentanti del club Al-Hilal presenti oggi a Parigi". Il club saudita ha fatto un'offerta da 300 milioni di euro al Psg per il 24enne. Il club transalpino ha detto sì visto che Mbappé, in scadenza di contratto nel 2024, non ha intenzione di firmare il rinnovo e tra 6 mesi sarà libero di firmare con un altro club: le voci relative ad un'intesa già raggiunta con il Real Madrid circolano da tempo. Mentre una delegazione di Al Hilal era presenta a Parigi per perfezionare l'ingaggio del brasiliano Malcom, i dirigenti sauditi "speravano di poter presentare il progetto a Mbappé" ma, scrive 'L'Equipe', "l'entourage del giocatore ha rifiutato qualsiasi tipo di discussione con i rappresentanti del club saudita. Il capitano dei Bleus non ha mai valutato questa opzione spiegano dal entourage di Mbappé". L'attaccante quindi non emigrerà in Arabia, dove sono approdati numerosi giocatori che hanno lasciato i principali campionati europei per firmare contratti faraonici. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

