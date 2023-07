Calciomercato Inter, Scamacca in arrivo: ultime notizie, le cifre

(Adnkronos) – Gianluca Scamacca – Inter, fumata bianca possibile. La società nerazzurra, secondo le ultime notizie di calciomercato, ha puntato decisa sul 24enne centravanti del West Ham. Scamacca, dopo una sola stagione in Premier League, sembra destinato a tornare in Serie A. L'attaccante è stato accostato nelle ultime settimane alla Roma. La destinazione dell'ex giocatore del Sassuolo, però, pare essere l'Inter. Secondo Sky Sport, il West Ham chiede circa 30 milioni di euro dopo averne spesi circa 40 un anno fa. L'offerta dell'Inter si aggira sui 25 miliioni complessivi tra parte fissa e bonus. La distanza, insomma, non è incolmabile. Appare fuori gioco la Roma, che avrebbe proposto al club inglese un prestito con riscatto vincolato ad una serie di condizioni. —[email protected] (Web Info)

