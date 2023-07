Calciomercato Inter, Mbappé sogno possibile?

(Adnkronos) – Kylian Mbappé all’Inter? Possibile secondo Sky Sports Uk. L’emittente britannica inserisce il club nerazzurro tra le possibili destinazioni dell’attaccante francese, in rotta con il Psg è destinato a liberarsi a parametro zero alla scadenza del suo contratto nel 2024. L’Inter, nel caso clou del calciomercato, sarebbe una delle società in corsa per Mbappé con Barcellona, Chelsea, Manchester United e Tottenham. L’attaccante, secondo news e rumors, ha già raggiunto un accordo con il Real Madrid dal 2024. Il Psg, che non ha portato il giocatore in tour in Asia, potrebbe accettare di lasciar partire la punta per non pagare l’ingaggio pesantissimo per la prossima stagione. Nelle ultime ore si è diffusa la voce, non confermata, secondo cui il Psg avrebbe valutato anche un’eventuale cessione in Arabia Saudita. —[email protected] (Web Info)

