Calciomercato Inter, duello con la Roma per Morata. Lo spagnolo torna in Serie A?

(Adnkronos) – Alvaro Morata si appresta a tornare in Serie A. Lo spagnolo, in forza all'Atletico Madrid, è sempre più fuori dai piani del tecnico Simeone e potrebbe tornare per la terza volta in Italia dopo le due esperienze biennali alla Juventus. Questa volta però i bianconeri, offerti a 5 sia su Goldbet che su Planetwin365, sono in ritardo rispetto a Roma e Inter, due club alla ricerca di un centravanti per completare il reparto offensivo. Per i bookie avanti un futuro in nerazzurro, visto a 2,20, con i giallorossi costretti a inseguire a quota 2,50. Più remoto un approdo del centravanti iberico nel campionato arabo, proposto a 4,50, mentre il Milan – sulle tracce del calciatore le scorse settimane – è ora distante a 14 volte la posta.

