Cagliari 1-4 Roma, il poker giallorosso schianta i sardi: doppietta per ‘Big Rom’

Una Roma straripante chiude i giochi in 50 minuti. La doppietta di Lukaku, con le reti di Aouar e Belotti, regalano a Mourinho 3 punti d’oro in chiave campionato. Per il Cagliari l’unico gol è di Nandez su rigore.

Primo Tempo

Parte forte la Roma nella prima frazione di gioco trovando subito il doppio vantaggio, al minuto 18 con Aouar, bravo dopo un recupero alto della squadra giallorossa, a sbloccare la gara con un sinistro di prima intenzione, che si insacca all’angolino basso. Il raddoppio arriva due minuti più tardi con Lukaku, imponente nell’attacco dell’area sul cross di Karsdorp, e freddo a spingere in rete di petto, il pallone dello 0-2. A 5 minuti dalla chiusura del primo tempo, brutta regola per la Roma, che perde Dybala per un infortunio al ginocchio dopo un contrasto a metà campo. Dopo 3 minuti di recupero, l’arbitro manda le squadre al riposo. Cagliari-Roma 0-2

Secondo Tempo

Il secondo tempo parte come il primo, con la Roma, che in pressione, trova la rete del 3-0 con Belotti, bravo a battere il portiere con un diagonale sul secondo palo. Dopo nemmeno 5 minuti arriva il quarto gol, ancora con Lukaku, che con un colpo da biliardo batte il portiere rossoblù, dopo un passaggio illuminante di Paredes. Nel finale di tempo il Cagliari prova la reazione, prima con il gol di Prati, annullato per fuorigioco, poi trovando il gol della bandiera con Nandez, bravo a trasformare un calcio di rigore a 4 minuti dalla fine. I giallorossi escono vincenti dall’Unipol Domus, Cagliari-Roma 0-4.

Le Pagelle

Rui Patricio 6,5: giornata tranquilla dalle sue parti questa sera. Non può nulla sul rigore di Nandez che lo spiazza imparabilmente.

Mancini 6,5: il Cagliari fa poco per impensierire la difesa giallorossa. Solita prova di fisico e carattere.

Cristante 6,5: seconda gara al centro della difesa e seconda prova convincente. Accanto a Mancini e N’Dicka creano un muro impenetrabile.

N’Dicka 6,5: dalle sue parti c’è un cliente scomodo come Luvumbo, lo argina al meglio. Prova in crescendo.

Karsdorp 7: L’assist che porta al gol del 2-0 è perfetto, taglia l’area di rigore e finisce dritto sul petto di Lukaku. Buona prova anche in fase difensiva.

Kristensen (dal 60′) 6,5: entra a giochi fatti. La spinta sulla fascia destra resta costante

Bove 7: solita prova di sostanza e qualità per il giovane centrocampista. In una serata come questa gita alla perfezione insieme a tutta la squadra.

Paredes 7,5: i due assist per il terzo e il quarto gol, sono delizia per palati prelibati. Solita prova convincente in mezzo al campo. Si sta prendendo in mano la squadra.

Celik (dal 79′): S.V.

Aouar 7,5: da il via alla festa giallorossa, con un inserimento e sinistro vincente da manuale. Quando sta bene è determinante.

Pagano (dal 60′) 6,5: Mourinho gli sta dando fiducia. Sinonimo di buone prestazioni in campo.

Spinazzola 7: è l’uomo in più di Mourinho, non sbaglia una gara e ed è sempre decisivi anche in fase realizzativa, con l’ennesimo assist della sua carriera.

Dybala 6,5: decisivo con il recupero alto che da il via all’azione del vantaggio. Esce per un brutto colpo subito al ginocchio.

Belotti (dal 40′) 7: il gallo è in uno stato di forma invidiabile, terzo gol in 3 gare. Chiamatelo riserva!

Lukaku 8: Big Rom è on fire. Doppietta a spaccare la gara, lo strapotere fisico lo favorisce, i piedi sono quelli del 10 e sul secondo gol lo dimostra alla grande.

All. Mourinho 7,5: sulla sua gara pendeva la decisione di un potenziale esonero. Se così fosse l’ha sventata alla grande. Secondo poker consecutivo.

Foto: AS Roma Facebook

