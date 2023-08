Cadoneghe. Autovelox fatto esplodere da ignoti, LiSiPo: pena esemplare per il colpevole

“A Cadoneghe, in provincia di Padova, dopo le ore 21:30 alcuni cittadini, sorpresi da un fortissimo boato, hanno chiamato le Forze dell’ordine. Sul luogo interessato dall’esplosione sono accorse pattuglie dell’Arma dei Carabinieri, artificieri e Vigili del Fuoco. Un autovelox installato dall’Amministrazione Comunale è stato fatto esplodere, lungo la statale del Santo, all’altezza dell’incrocio con via Donizetti. Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

A seguito dell’istallazione dello strumento di controllo della velocità sopra indicato, sono state accertate in poche settimane oltre 24 mila multe. Una persona di avanzata età è stata sanzionata 38 volte, per un totale di 10 mila euro circa. Nelle zone vicine all’autovelox esploso in Veneto sono state ritrovate tracce di polvere che con molta probabilità è stata utilizzata come innesco.

Gli autovelox hanno un impatto sociale – ha dichiarato Antonio De Lieto Segretario Generale del Libero Sindacato di Polizia (LI.SI.PO.) – la scure che si è abbattuta sulle famiglie italiane costringe a razionalizzare i consumi e a tagliare non solo il superfluo ma anche il necessario. Una situazione che si aggrava ogni giorno di più e che si ripercuote pesantemente sulla qualità della vita delle famiglie.

Difficoltà a pagare i mutui, gli affitti, il boom dei prestiti e il conseguente pullulare di finanziarie varie, sono il polso di una situazione economica in rapido declino che deve far riflettere tutti.

Quanto evidenziato certamente non giustifica il brutale e squallido atto criminale commesso da ignoti a Cadoneghe. Il Libero Sindacato di Polizia (LI.SI.PO.) – ha concluso De Lieto – auspica che il responsabile dell’esplosione dell’Autovelox sia assicurato al più presto alla giustizia e si augura che nei suoi confronti venga emessa una pena esemplare da scontare interamente nel carcere”. Così una nota del Libero Sindacato di Polizia.

