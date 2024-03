Buona la prima per Tudor, Marusic la chiude al 93′: Lazio 1-0 Juventus

Lazio e Juventus si incontravano oggi per dare una svolta decisiva al finale di stagione. I biancocelesti, con Tudor in panchina, dovevano scacciare via i fantasmi del passato, dando un segnale forte a tutto l’ambiente. Anche Allegri vedeva in questa partita un crocevia per far capire a tutti che la Juventus non stava attraversando una crisi.

Primo Tempo

Tudor stupisce subito tutti schierando un 4-4-2 mascherato e tenendo fuori Ciro Immobile, ma soprattutto Mattéo Guendouzi: probabilmente il miglior biancoceleste della stagione. La Lazio cerca di prendere subito in mano il pallino del gioco. Tuttavia bisogna attendere 17 minuti prima di vedere un’azione pericolosa della gara, quando Castellanos sfrutta una palla bassa calciando di poco fuori. Dopo tre minuti Felipe Anderson serve un assist al bacio per l’argentino, che di fatto però si mangia un gol fatto a tu per tu con il portiere bianconero. La Lazio tiene in mano le redini del gioco grazie al pressing alto imposto da Tudor e finora avrebbe meritato qualcosa di più. Al 25′ è ancora Felipe Anderson a rendersi pericolo sfruttando l’assist di un compagno: all’interno dell’area lascia partire un fendente col mancino trovando un insuperabile Szczęsny. La Lazio è un tamburo battente e la squadra di Allegri non riesce a produrre il gioco voluto dal mister. Bisogna aspettare il 41′ per vedere il primo tiro in porta della Juventus. Chiesa poco dentro l’area di rigore lascia partire una rasoiata sul secondo palo, trovando però un Mandas decisamente lucido. Il primo tempo si chiude sullo 0-0, con i biancocelesti che sicuramente hanno fatto la partita per una buona mezz’ora.

Secondo Tempo

Il secondo tempo apre nel segno della Juventus, che dopo dieci minuti va vicinissima al gol con Cambiaso. Su un cross ben calibrato l’ex Genoa calcia bene verso la porta, tuttavia Mandas è nuovamente decisivo. Il passare del tempo non regala ulteriori spunti interessanti, anche se a differenza del primo tempo è cambiato l’assetto tattico degli ospiti. Al 71′ la Lazio torna a farsi pericolosa con Marusic, che a botta sicura si vede deviare il pallone da un impeccabile Bremer. Durante la stessa azione però Zaccagni viene atterrato in area, senza che Colombo o il VAR se ne avvedano. La Lazio prova il forcing fino alla fine e quando i giochi sembrano ormai chiusi, un insospettabile Marusic porta i padroni di casa in vantaggio. Al 93′ il subentrato Guendouzi serve un assist fantastico per il terzino numero 77, che sfruttando una marcatura errata di Sekulov colpisce di testa a botta sicura. La partita termina 1-0 in favore della squadra di Tudor.

Pagelle

Mandas 6,5

Si comporta molto bene in due occasioni. Nonostante la giovane età mostra molta sicurezz.

Casale 6,5

Tiene a bada il reparto offensivo bianconero senza troppi patemi.

Romagnoli 6

Molto motivato cerca di dare sempre il massimo. Si comporta bene, senza infamia e senza lode.

Gila 7

Impiegato da terzino continua a stupire. Il 7 è soprattutto per un intervento in area che ha ricordato Alessandro Nesta.

Marusic 7

Trova il gol dopo tantissimo tempo e regala i 3 punti alla Lazio. Fornisce comunque una prestazione convincente, al di là del gol.

Kamada 6

Non è stata una prestazione eccelsa, tuttavia ha sicuramente giocato una buona partita rispetto alle precedenti.

Cataldi 6

Fornisce il giusto equilibrio ai reparti.

Zaccagni 6

Si muove bene, anche se in un ruolo cui non era più abituato.

Pedro 6

Lo spagnolo è sembrato in forma, impiegato come seconda punta (trequartista).

Castellanos 5,5

L’unica insufficienza tra i titolari per l’argentino. Ha avuto una grande occasione per segnare: sprecata malamente.

Subentrati

Immobile (57′) – 6

Non influisce in maniera evidente, ma si spende molto e per poco il suo assist non porta al gol.

Isaksen (57′) – 6

Il danese, come tanti altri, si trovava in un modulo totalmente diverso da quello sarriano. Mette in difficoltà la difesa baicnonera quanto basta.

Guendouzi (80′) – 6,5

In 13 minuti riesce a cambiare la partita grazie all’assist per Marusic.

Vecino (80′) – s.v.

Luis Alberto (84′) s.v.