Btp Valore, al via la prima emissione nuovo titolo di Stato per piccoli risparmiatori

(Adnkronos) – Al via la prima emissione del nuovo Btp Valore, la nuova famiglia di titoli di Stato riservata ai piccoli risparmiatori (mercato retail) che potranno sottoscriverlo – da oggi, lunedì 5 giugno, e fino a venerdì 9 giugno (salvo chiusura anticipata) – in banca, alla posta, ovunque si detenga un conto titoli, ma anche online mediante il proprio home-banking. Il Btp Valore ha una durata di 4 anni, rendimenti fissi crescenti nel tempo (il cosiddetto meccanismo step-up) e un premio extra finale di fedeltà pari allo 0,5% calcolato sul capitale investito e corrisposto a coloro che lo detengono fino a scadenza nel 2027. Le cedole sono semestrali e verranno calcolate in base ai tassi minimi garantiti che sono stati comunicati il 1 giugno: 3,25% per il 1° e 2° anno;4,00% per il 3° e 4° anno. Al termine del collocamento verranno annunciati i tassi cedolari definitivi che potranno essere confermati o rivisti, ma solo al rialzo, in base alle condizioni di mercato del giorno di chiusura dell’emissione. Il codice ISIN del titolo durante il periodo di collocamento è IT0005547390. Il collocamento non prevede riparti, nè commissioni, né tetti all’investimento, che potrà partire da un minimo di 1.000 euro. Ai risparmiatori sarà sempre assicurata la completa soddisfazione degli ordini, salvo la facoltà da parte del Ministero di chiudere anticipatamente l’emissione. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

