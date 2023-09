Bruce Springsteen ha l’ulcera, rinviati concerti di settembre

(Adnkronos) – Bruce Springsteen ha posticipato le date del suo tour negli Stati Uniti previste per tutto settembre per curarsi un'ulcera peptica. Il 73enne, leggenda del rock, aveva già annullato due concerti ad agosto ma avrebbe dovuto tenerne altri otto questo mese. In un comunicato, invece, si fa sapere che "è in cura per i sintomi dell'ulcera peptica e la decisione dei suoi consulenti medici è che dovrebbe rinviare il resto dei suoi spettacoli di settembre". Le ulcere peptiche sono piaghe che si aprono nel rivestimento dello stomaco o dell'intestino tenue. Possono causare dolore all’addome, cattiva digestione, bruciore di stomaco, reflusso e nausea. Springsteen ha detto che lui e la sua E Street Band avevano "il cuore spezzato nel dover posticipare questi spettacoli". "Innanzitutto, ci scusiamo con i nostri favolosi fan di Philly (Philadelphia, ndr) che ci siamo persi qualche settimana fa. Torneremo per riprendere questi spettacoli e altro ancora. Grazie per la vostra comprensione e supporto. Ci siamo divertiti moltissimo ai nostri spettacoli negli Stati Uniti e non vediamo l'ora di vivere altri grandi momenti. Torneremo presto". Dopo gli spettacoli programmati per settembre, Springsteen aveva già programmato un ottobre libero prima di partire per il tour in Canada a novembre. Ma ora i programmi potrebbero cambiare. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

