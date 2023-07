Bruce Springsteen, concerto Monza a rischio per maltempo: decisione a breve

(Adnkronos) – Tenere o no il concerto di Bruce Springsteen? E' la domanda che si stanno ponendo a Monza, dove il Boss è atteso questa sera per esibirsi al Prato della Gerascia dell'Autodromo Nazionale. Un concerto che ora è a rischio a causa del violento nubifragio che ha colpito tutta la Lombardia nelle scorse ore. "Io racconto le cose come stanno: è una scelta contraddittoria, in qualunque modo io decida – dice all'AdnKronos il sindaco di Monza, Paolo Pilotto -. La decisione più responsabile è tenere il concerto, se devo assumermi una responsabilità è questa, forse, poiché sull'ordine pubblico ho meno esperienza io del prefetto e del questore…comunque una decisione verrà presa nell'arco di un'ora". "In questo momento sono di fronte a un quesito – spiega il sindaco – se fermo il concerto di due giorni devo gestire in termini di ordine pubblico e sicurezza 50mila persone…se faccio tenere il concerto qualcuno mi dirà come è successo al sindaco di Ferrara che sono un senza cuore per l'ambiente e che non mi rendo conto che la città ha bisogno" di aiuto. "Io – prosegue Pilotto – me ne rendo conto, sono tre giorni e tre notti che sono tra i cittadini a gestire la questione. Ora devo fare un bilancio tra il tema di ordine pubblico e sicurezza e il tema di convergenza forze. Pertanto, sto valutando la richiesta di rinforzi di personale della Protezione civile che mi aiutino sulla città per sveltire le operazioni che ora stanno gestendo 15 squadre di gestione del verde più vigili fuoco e altri". Il sindaco a breve terrà una riunione con il segretario generale, poi si confronterà ancora con questore e prefetto di Monza. "Nel parco dove si deve tenere il concerto ieri e altro ieri hanno lavorato 45 oggi operai forestali per svolgere le operazioni di pulizia – sottolinea Pilotto -. Ieri alle 14 il parco era in ordine, con gli alberi messi in sicurezza, tutte le operazioni di pulizia e riassetto ultimate. Erano stati puliti tutti gli itinerari che dovrebbero fare gli spettatori ma con la pioggia di ieri sera ovviamente c’è un lavoro di rifinitura da fare". Intanto Barley Arts, l'organizzatore dell'evento, assicura che al momento lo spettacolo di stasera è confermato. —[email protected] (Web Info)

