Britney Spears divorzia, le parole del marito Sam Asghari

(Adnkronos) – Sam Asghari, marito di Britney Spears dal giugno 2022, ha rilasciato una dichiarazione sui social media dopo aver chiesto il divorzio dalla cantante pop. "Dopo 6 anni di amore e impegno reciproco, io e mia moglie abbiamo deciso di terminare il nostro viaggio insieme", ha scritto il personal trainer e modello sulla sua storia Instagram. "Ci aggrapperemo all'amore e al rispetto che abbiamo l'uno per l'altra e le auguro sempre il meglio. Succede". Quindi ha aggiunto: "Chiedere privacy sembra ridicolo, quindi chiederò a tutti, compresi i media, di essere gentili e premurosi". L'attore e personal trainer ha presentato la richiesta di divorzio alla Corte Superiore di Los Angeles mercoledì, citando "differenze inconciliabili", secondo una copia dell'stanza ottenuta dalla Cnn. La data della separazione per la coppia è il 28 luglio, afferma la petizione. La coppia si è sposata nel giugno dello scorso anno dopo essersi fidanzata nel settembre 2021. Si sono incontrati per la prima volta nel 2016 quando Asghari ha recitato con Spears nel video musicale del suo singolo "Slumber Party". —[email protected] (Web Info)

