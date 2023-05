Brindisi, si dà fuoco davanti a ospedale l’uomo che ha accoltellato la moglie

(Adnkronos) – Si è dato fuoco questo pomeriggio davanti all'ingresso dell'ospedale 'Perrino' di Brindisi l'uomo di 32 anni di Galatone, in provincia di Lecce, che lunedì aveva prima accoltellato la moglie, poi aveva versato dell'alcol sul volto e sui capelli e infine aveva appiccato il fuoco. La moglie è ricoverata in gravi condizioni nel reparto specializzato dell'ospedale con ustioni di terzo grado per una superficie del 30% (parte superiore del corpo compreso testa e volto). La paziente è seguita dai medici di Rianimazione in collaborazione con il Centro Ustioni. Il 32enne, del quale non si avevano notizie da lunedì ed era ricercato dalle forze dell'ordine, ha tentato di entrare dall'ingresso principale, ma le guardie giurate lo hanno fermato. È tornato in auto, ha preso una bottiglia e si è dato fuoco. La vigilanza ha usato gli estintori, uno di loro si è ustionato. L'uomo, invece, è stato portato prima al pronto soccorso e poi anche lui in rianimazione. Sul posto sono intervenuti carabinieri e polizia. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

