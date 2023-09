Brandi (Pro Vita & Famiglia): “Da Assisi la rivolta del buon senso dei conservatori cristiani”

(Adnkronos) – “Un evento di dialogo e confronto sulle sfide che la società attuale è chiamata ad affrontare, sia in Italia che nell’intero Occidente e che sono innegabili: dall’assalto alla vita e alla famiglia fino alla questione della guerra”. A dirlo è Toni Brandi, Presidente di Pro Vita & Famiglia Onlus in occasione dell’iniziativa “Le Tavole di Assisi”, tenutasi presso la casa di accoglienza “Domus Pacis”, situata nei pressi della basilica di Santa Maria degli Angeli. L’evento nasce per rilanciare l’importanza del pensiero cristiano nella società contemporanea. “Il transumanesimo – spiega Toni Brandi – è l’illusione di poter cambiare l’uomo con una mutazione antropologica per arrivare ad un post-umano, ai robot”. “Le persone senza anima e sentimenti sono manipolabili. Un modus operandi che è visibile anche nell’informazione e con lo stesso obiettivo, ossia veicolare solo ciò che fa comodo, ciò che serve per esercitare il potere sui cittadini. Viviamo in un periodo storico molto importante e proprio da qui – Assisi – partirà la rivoluzione conservatrice e cristiana”. Ha concluso Brandi. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

