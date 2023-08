Bonus trasporti 2023, domande al via oggi 1 settembre: requisiti, come richiederlo

(Adnkronos) – Click day per il bonus trasporti 2023. A partire dalle ore 8 di oggi 1 settembre è possibile fare domanda per usufruire degli eventuali residui generati dal mancato utilizzo di bonus richiesti nel mese di agosto 2023. Quali sono i requisiti? Il limite Isee qual è? Come funziona il contributo fino a 60 euro per acquistare abbonamenti, mensili o annuali, a bus, metro e treni? Il bonus è un'agevolazione per acquistare un abbonamento annuale o mensile al trasporto pubblico. Un incentivo volto a promuovere una mobilità sostenibile e un aiuto concreto per lavoratori e studenti, si legge sul sito del governo. Il bonus trasporti 2023 è riconosciuto alle persone fisiche con un reddito entro i 20mila euro. Si può chiedere sulla piattaforma bonustrasporti.lavoro.gov.it per sé stessi o per un beneficiario minorenne a carico. Il richiedente accede con SPID o Carta d’Identità Elettronica (CIE) e ottiene un codice da mostrare al momento dell’acquisto. Il bonus si può richiedere entro il 31 dicembre 2023, fino ad esaurimento delle risorse. Le richieste vanno fatte online su https://www.bonustrasporti.lavoro.gov.it/. Il bonus deve essere utilizzato, acquistando un abbonamento, entro il mese solare di emissione. L'abbonamento può iniziare la sua validità anche in un periodo successivo. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata