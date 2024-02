Bonus, puoi ricevere fino a 1000 euro: ti basta dire addio alla macchina e spostarti con questo mezzo di trasporto

Bonus, puoi ricevere fino a 1000 euro. Basta solo che non usi la tua auto e ti muovi diversamente.

Con la brutta aria che tira nel nostro Paese non c’è da dormire sonni tranquilli. Non per nulla la crisi, sia economica che sociale, è ancora fortissima. E la cosa più dura da digerire è che non accenna nemmeno minimamente a diminuire. E che dire dei rincari? Che sono stati, e per la verità sono pure tuttora, a dir poco spaventosi.

Nessun settore ne è rimasto indenne. Il problema è che ha colpito, e pure in maniera assai tosta, pure quello alimentare che è quello che ci sta maggiormente a cuore. Del resto, si sa, dobbiamo necessariamente mangiare per vivere. Ergo la spesa settimanale è un appuntamento fisso per tutti quanti.

Si cerca di risparmiare dove e quando possibile, cercando comunque di riuscire a vivere una vita più che dignitosa, per la nostra salute sia fisica che psicologica. E per farlo possiamo iniziare a lasciare per un po’, soprattutto nelle giornate più miti, la nostra auto ben riparata nel nostro garage.

Bonus, puoi ricevere fino a 1000 euro se lasci l’auto a casa

Non per nulla lei ci costa un sacco. E non parliamo solo delle varie tasse e dei numerosi controlli alla quale dobbiamo periodicamente sottoporla, così come in tanti casi al classico cambio gomme con il trascorrere delle stagioni. No, ci riferiamo anche alla benzina con la quale è alimentata e il cui prezzo è andato alle stelle. Lo stesso si può del gasolio.

E se invece abbiamo optato per una elettrica dobbiamo comunque pensare a ricaricarla e quindi a prenotare il più delle volte la varie colonnine per la ricarica per l’appunto. Per dare un taglio a tutte queste spese, fare del sano movimento e stare maggiormente a contatto con la natura e l’Ambiente circostante, potremmo puntare a un altro mezzo di trasporto. In arrivo per noi fino a 1000 euro.

Se acquisti una bici, l’Emilia Romagna ti premia

Di che cosa stiamo parlando? Della cara bicicletta che soprattutto una regione del nostro Paese va davvero forte come mezzo di locomozione. Si tratta dell’Emilia Romagna. Fatto sta che per cercare di diminuire lo stress degli abitanti nonché l’inquinamento, lì si è pensato bene di istituire un vero e proprio Bonus per chi ne acquista una nuova nel 2024 attualmente in corso.

In particolare sono previsti 500 euro per chi compera una bici a pedalata assistita mentre il doppio, quindi la bellezza di 1000 euro, se si opta per una cargo bike sempre a pedalata assistita. Ovviamente a questo punto in tanti si auspicano che anche altre Regioni vogliano seguire questo interessantissimo esempio per un mondo sempre più greeen.