Bonus casalinghe 2022, ecco tutto quello che c’è da sapere

Il Bonus casalinghe, contrariamente a quanto si possa pensare, non consiste in un contributo in denaro. Esso prevede, infatti la possibilità di partecipazione gratuita a corsi di formazione professionale, finanziati dal Ministero delle Pari Opportunità. L’incentivo è previsto dal decreto Agosto, DL 104/2020. Bonus casalinghe

Come riportato da SkyTg24, il bonus può essere usufruito dagli uomini e dalle donne che intendono reinserirsi nel mondo del lavoro, acquisendo nuove competenze, soprattutto digitali. Nello specifico, l’incentivo è rivolto a “coloro che svolgono attività nell’ambito domestico, senza vincolo di subordinazione e a titolo gratuito, finalizzate alla cura delle persone e dell’ambiente domestico, iscritte e iscritti all’assicurazione obbligatoria di cui all’articolo 7 della legge 3 dicembre 1999, n. 493″.

Bonus casalinghe 2022

Per iscriversi è necessario rivolgersi agli Enti che organizzano i corsi. A breve essi saranno sul sito del Ministero delle Pari Opportunità. I corsi possono essere seguiti in modalità telematica o webinar per un totale massimo di 12 mesi. La frequenza non è obbligatoria e la valutazione finale non è prevista.

