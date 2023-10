Bologna transenna le due Torri, la Garisenda osservata speciale

(Adnkronos) – Preoccupazione a Bologna per la Torre Garisenda, monumento simbolo della città insieme alla più alta Torre degli Asinelli. Il Comune, ha deciso di transennare l'area intorno al monumento per "compiere nuovi monitoraggi". In una nota il Comune ha informato quindi della chiusura alla circolazione del tratto di via San Vitale, da via Zamboni a via Rizzoli. "Questo comporterà, a partire dalla conclusione dei TDays e in particolare da lunedì mattina, diverse deviazioni alla viabilità e al trasporto pubblico", si legge. Verrà inoltre chiusa al pubblico la Torre Asinelli, per effettuare dei rilievi per il montaggio del pendolo del tutto simile a quello della Torre Garisenda. Le deviazioni alla viabilità saranno segnalate sul posto con l’ausilio delle pattuglie della Polizia locale. In base all’andamento delle rilevazioni si valuterà se proseguirle anche durante la prossima settimana. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata