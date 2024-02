Bob Sinclar, chi è il Dj che si esibisce sulla Costa Smeralda: la sorella è tra le più amate d’Italia

Bob Sinclar, svelato ogni particolare sulla vita del famosissimo Dj internazionale. Con la sua musica fa ballare ogni generazione

Chi non ha mai ballato una canzone del grandissimo Bob Sinclar? La sua musica ha conquistato il cuore del mondo intero ed ha raggiunto un clamoroso successo con mix di brani popolari come “Love Generation” e “A far l’amore” dell’iconica Raffaella Carrà.

La sua carriera inizia nel 1990 quando fonda la Yellow Production insieme a Dj Yellow. La musica ha sempre fatto parte della sua vita, ma da quel momento inizia a collezionare un successo dopo l’altro e a collaborare con artisti di fama mondiale.

All’anagrafe è Christophe Le Friant e nasce nel 1960 a Bois-Colombes, un comune francese di poco più di 28 mila abitanti. Chiunque pensi al nome di Bob Sinclar lo associa subito alle discoteche e al divertimento sfrenato. Eppure il disc jockey ha rivelato di non amare affatto i luoghi della vita notturna.

Come riporta Il Sussidiario, il Dj francese ha ammesso: “Io non sono uno che va in discoteca. Sono un artista appassionato di quello che fa. La musica mi da l’energia, nient’altro”.

Bob Sinclar, l’amore per l’Italia

Bob Sinclar è un disc jockey ed un produttore discografico di origini francesi che, dalla sua piccola camera in cui faceva musica da adolescente, ha raggiunto un successo stravolgente ed è diventato uno dei più grandi artisti al mondo. Bob Sinclar non ha mai fatto mistero dell’amore che nutre per l’Italia e si emoziona ogni volta che mette piede nel Belpaese.

Dopo circa 12 anni dal grandissimo successo di “A far l’amore” che ancora si ascolta in tutte le discoteche, Bob Sinclar ha regalato un’altra chicca tutta all’italiana. Torna a lavorare su un brano che ha fatto la storia della musica nostrana, ovvero “Ti sento” di Matia Bazar. Il brano degli anni Ottanta è stato pubblicato da Bob ad ottobre 2023 in una nuova versione dance che ha fatto impazzire il mondo intero.

Bob Sinclar, il DJ che suona in Costa Smeralda

Bob Sinclar è un amatissimo DJ francese che, grazie al suo innato talento per la musica, riesce a conquistare l’attenzione di ogni generazione. Prossimo al compimento dei 55 anni, Christophe Le Friant cresce in una famiglia di artisti. Anche sua sorella Clarisse Le Friant è diventata celebre nel mondo dell’arte ed ha avviato una carriera come attrice e scrittrice di grande successo.

Il produttore discografico è pronto per la sua nuova avventura al Festival di Sanremo che, nella giornata del 7 febbraio, farà ballare il pubblico dell’evento più esclusivo dell’anno. Il disc jockey sarà in diretta dalla Costa Smeralda, direttamente in collegamento dalla nave da crociera. Insieme a Bob Sinclar ci saranno moltissimi altri ospiti come Gigi D’Agostino ed i rapper Tedua e Bresh.