Giorgia, chi è, ex fidanzato morto, marito, figli, carriera: tutto sulla seconda conduttrice di Sanremo

Ecco una breve panoramica su tutto quello che c’è da sapere, su una delle co-conduttrici che accompagnerà Amadeus, in questo Festival di Sanremo 2024. Stiamo parlando di Giorgia, la quale con la sue canzoni ha fatto cantare intere generazioni.

Giorgia Todrani, meglio conosciuta come Giorgia, è una di quelle cantanti che, fin dagli esordi ha lasciato il segno nel panorama della musica italiana. Il pubblico la ama fin dalla prima volta che è salita sul palco dell’Ariston con la sua, E poi, con la quale festeggerà proprio quest’anno 30 anni da quando la cantò per la prima volta. All’epoca non fu capita immediatamente, ma in seguito questo brano sarà uno dei maggiori successi della cantante.

La 52enne Giorgia, anche se è solo “nel mezzo del cammin di nostra vita”, come diceva Dante, di cose ne ha viste moltissime per quanto riguarda la sua carriera lavorativa. Conosciamo meglio una delle cantanti italiane più brave di sempre.

Chi è Giorgia?

Giorgia, in questa 74esima edizione del Festival di Sanremo 2024, salirà sul palco dell’Ariston a fianco di Amadeus, in veste di co-conduttrice, nella seconda serata, con la sua solita meravigliosa voce che tutti quanti noi conosciamo. Ma 30 anni prima, quella giovanissima cantante stava iniziando a farsi conoscere da tutti noi, iniziando a stupirci con brani quali E poi e Come saprei. Da quel momento in poi, la nota cantante, figlia d’arte, iniziò a farsi strada in quel mondo che ad oggi ha guardato dall’alto della classifica, con brani che rimarranno nella storia della musica italiana.

Ha vinto moltissimi premi e riconoscimenti nel corso della sua carriera, tra cui anche il Festival di Sanremo, grazie alla sua straordinaria voce, considerata una delle più apprezzate di sempre. Ma voi lo sapete il motivo? Semplice, Giorgia è l’unica cantante in Italia, ad avere un’estensione di voce così sviluppata, infatti, è di 4 ottave, grazie alla quale può sperimentare diversi tipi di generi musicali diversi.

Il ricordo di Alex Baroni

Se nella vita lavorativa, Giorgia ha vissuto dei momenti epici e magici, che l’hanno portata ad essere una delle co-conduttrici della 74esima edizione del Festival di Sanremo, insieme ad Amadeus, non possiamo dire lo stesso per la sua vita privata. Almeno per la prima parte, in quanto il dolore per la perdita del suo amore storico, Alex Baroni, ha lasciato nella cantante un grosso vuoto. I due sono stati insieme dal 1999 al 2001, ma sarà la sua morte per un incidente stradale, avvenuta nel 2002, a lasciare tutti devastati, Todrani in primis. Nel corso della sua carriera, la cantante gli dedicherà diversi brani, tra cui Gocce di memoria.

Fortunatamente per Giorgia però, dal 2004 tornerà a sentire “le farfalle nello stomaco”, con quello che diventerà poi il suo attuale compagno di vita. Stiamo parlando del ballerino e coreografo Emanuel Lo, con il quale ad oggi sono innamoratissimi e inseparabili. La cantante e il prof di Amici, sono diventati genitori nel 2010 di Samuel Iacono e nonostante la loro differenza di età, proseguono la loro vita ai massimi livelli.