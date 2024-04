Black-out Lazio: la Juventus vince 2-0 e mette un piede in finale

Le reti di Chiesa e Vlahovic chiudono la pratica in avvio di ripresa regalando alla Juventus più di una chance per l’approdo in finale

Un buon primo tempo non evita la sconfitta alla Lazio che ora è chiamata all’impresa nella capitale. Le reti di Chiesa e Vlahovic chiudono la pratica in avvio di ripresa regalando alla Juventus più di una chance per l’approdo in finale.

Primo Tempo

Avvio di gara con ritmi alti per la Lazio che pressa in blocco sui portatori di palla avversari. Al 10′ Massa fischia un calcio di rigore in favore della Juventus annullato dal Var per fuorigioco di Cambiaso sull’azione in area.

Sale di giri l’intensità dei biancocelesti che trovano i presupposti per arrivare a rete ma non concludono.

Prima occasione della gara per la Lazio: al 40′ Luis Alberto devia di testa il cross di Isaksen ma la palla scheggia la parte alta della traversa.

Insidiosa la Juventus con Rabiot che tenta la conclusione dai 20 metri ma blocca Mandas in due tempi.

Dopo 2 minuti di recupero il direttore di gara chiude la prima frazione di gioco, Juventus-Lazio 0-0.

Secondo Tempo

Juventus in vantaggio in avvio di ripresa: ottimo il filtrante di Cambiaso che pesca l’incursione di Chiesa, quest’ultimo bravo a battere Mandas a tu per tu.

I bianconeri trovano il raddoppio al 64′ con Vlahovic: il serbo si libera di Casale con una finta e mette in rete da buona posizione.

La gara scorre via senza altri sussulti e il direttore di gara fischia la fine dopo 5 minuti di recupero, Juventus-Lazio 2-0.

Le Pagelle

Mandas 5,5: incolpevole sul gol di Chiesa, lasciato libero in area, non corre pericoli per il resto della gara.

Romagnoli 6: marcatura a uomo su Vlahovic che non ne becca una nemmeno per caso. Conferma l’ottima prestazione vista in campionato.

Gila 6: meno esplosivo rispetto alla gara dello scorso sabato ma comunque pulito nelle chiusure e mai in difficoltà.

Patric 6: torna dopo il fastidio all’inguine, gara attenta la sua. Non è un caso che il gol della Juventus arriva dopo la sua sostituzione.

Marusic 5,5: complice con Casale del vantaggio bianconero: troppa la libertà per Chiesa che batte Mandas da due passi.

Guendouzi 6: solita grinta da vendere, meno utile alla causa nella serata dello Stadium dove la Lazio dura un tempo.

Vecino 5: brivido sul rigore cancellato dal Var. L’azione non ha scosso l’uruguaiano che è apparso fuori condizione.

Felipe Anderson 5,5: tanta corsa e generosità, poca cattiveria sotto porta.

Zaccagni: S.V.

Luis Alberto 6: uno dei migliori nel primo tempo. Scende di prestazioni con il passare dei minuti dove non incide come potrebbe.

Immobile 4,5: Tocca pochissimi palloni, molti dei quali diventano stop sbagliati per le ripartenze dei bianconeri. Capitano dove sei?

All. Tudor 5,5: la Lazio domina un tempo, mettendo la Juventus alle corde senza mai incidere. Prima sconfitta per il croato, che vede la strada oer la finale tutta in salita.

Foto: S.S.Lazio Facebook