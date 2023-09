L’indagine del Congresso Usa per la messa in stato d’accusa di Joe Biden ha già disseppellito i primi scheletri nell’armadio. E sono scheletri di tutto rispetto, non foss’altro per l’anomalo gonfiore sul lato del portafogli. Ma soprattutto per il persistente (e sconcertante) legame con una certa potenza straniera, evidentemente molto più “vicina” di quanto si potesse proverbialmente supporre.

I Biden hanno ricevuto 260 mila dollari dalla Cina

«Ho ottenuto due bonifici bancari che rivelano che Hunter Biden ha ricevuto pagamenti da Pechino nel 2019, quando Joe Biden correva per la Presidenza. La casa di Joe Biden nel Delaware è indicata come indirizzo del beneficiario per entrambi i trasferimenti di denaro dalla Cina».

Questo, come riporta il New York Post, l’annuncio di James Comer, leader repubblicano dell’House Committee on Oversight and Reform (il principale comitato investigativo della Camera d’Oltreoceano). Il quale ha aggiunto che «gli estratti conto non mentono», invece «Joe Biden sì». Bank records don’t lie but President Joe Biden does.



September 26, 2023

La stessa commissione parlamentare, oltre a precisare che l’importo complessivo degli emolumenti ammonta a 260mila dollari, ha meglio circostanziato il j’accuse del proprio numero uno. Ricordando che nell’ottobre 2020 Sleepy Joe aveva assicurato pubblicamente che «mio figlio non ha guadagnato denaro […] in Cina».

Dubbio legittimo perché allora l’erede figurava nel board di BHR Partners, un’azienda sino-americana a cui “accidentalmente” l’amministrazione Biden ha venduto parte delle riserve strategiche di petrolio yankee. Per quanto, nell’ottobre 2019, l’ormai ex avvocato dello scapestrato secondogenito, George Mesires, avesse definito l’incarico del proprio assistito come «posizione non retribuita». 🚨CHINA WIRES LIST JOE’S HOME AS BENEFICIARY ADDRESS 🚨



A few months after Joe Biden announced his candidacy in 2019, information available to the Committee shows Hunter Biden received two wires from China for $250,000 and $10,000, including from Jonathan Li.



September 26, 2023

Solo menzogne o corruzione internazionale?

Il (primo) problema è che il secondo dei due accrediti, datato agosto 2019, proviene da Jonathan Li, che guarda caso era il Ceo di BHR Partners. E che, come testimoniato da Devon Archer, al tempo socio del first son, parlò telefonicamente e incontrò di persona nella capitale del Paese del Dragone papà Joe. Il quale, all’epoca della propria vicepresidenza, scrisse addirittura delle lettere di raccomandazione al college per i figli dell’antipodico business partner.

Breaking → Money from China was wired to an account listing Joe Biden's Delaware home as the beneficiary address. September 26, 2023

George Mesires (© Faegredrinker.com) Devon Archer insieme alla moglie Krista (© Amberr de Vos/Patrick McMullan via Getty Images) Kevin McCarthy (immagine dalla sua pagina Facebook) Logo di BHR Partners (© BHR Partners via Wikimedia Commons)

