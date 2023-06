Berlusconi ricoverato al San Raffaele di Milano

(Adnkronos) – Il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi, a quanto si apprende, è ricoverato all'ospedale San Raffaele di Milano. L'ex presidente del Consiglio, 86 anni, sempre a quanto si apprende, sarebbe arrivato da poco nella struttura, accompagnato dalla scorta e si trova in questo momento al reparto Q1 (non in terapia intensiva), dove è stato in occasione dell'ultimo ricovero. Berlusconi è stato dimesso il 19 maggio dopo 45 giorni. Il leader di Forza Italia è stato ricoverato lo scorso 5 aprile per una polmonite legata a una leucemia mielomonocitica cronica. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

