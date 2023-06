Berlusconi, Pascale: “Con lui muore la mia vecchia vita”

(Adnkronos) – "È triste, ho un peso sul cuore, le parole mancano, la morte è una cosa seria, diceva Totò". Così Francesca Pascale, a 'Repubblica', sulla morte di Silvio Berlusconi. "Con lui potevi scontrarti, litigare, ma era difficile cancellarlo per sempre. Lo amavi o lo odiavi. Ed io investita di tutto, ovvio. Era la mia vecchia vita, oggi è morta con lui", dice la ex compagna del Cavaliere. "Sono ancora scossa. Ma saranno funerali di Stato, saranno migliaia. E io sarò una dei tanti a salutarlo. Una donna che ha fatto un suo percorso, è andata per la sua strada, serena. Ma lui aveva un suo amore per la vita, credo che in fondo lo capisse", aggiunge Pascale. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

