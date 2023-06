Test per l’esame di giornalismo sui funerali di Stato e il lutto nazionale decretati come tributo al defunto leader di Forza Italia Silvio Berlusconi. Il candidato consideri che:

Silvio Berlusconi (immagine dalla sua pagina Facebook)

a) Il Fatto Quotidiano ha titolato: «L’ultimo giudice. Silvio Berlusconi è morto all’età di 86 anni. Primo dei populisti, recordman di inchieste dalla corruzione alla mafia, mago della comunicazione. Ritratto dell’imprenditore che si inventò politico».

b) La Repubblica ha puntato su «I processi di Berlusconi: fisco, tangenti, mafia e festini. Un duello infinito con le procure».

c) Il Manifesto ha invece optato per «L’unto nazionale. Bandiere a mezz’asta in (quasi) tutto il paese e camere chiuse due giorni, prima di lui è stato fatto solo per papi e presidenti della Repubblica. Dopo un giorno di processioni a Arcore, oggi il funerale di Berlusconi nel Duomo di Milano a reti unificate. La beatificazione è avviata».

Funerali di Stato di Silvio Berlusconi (© Quirinale.it)

d) Editoriale Domani ha scritto poi che «L’oscenità di Berlusconi è la sua vera eredità».

e) Micromega, dal canto suo, ha aperto con: «Berlusconi, l’ultima vittoria. Una carriera politica dominata da conflitti d’interessi, leggi ad personam, frodi fiscali, legami con mafiosi e un esito politico che ci ha spiazzato».

f) Infine, Left ha esortato a «Ricordarsi di ricordare chi era Silvio Berlusconi. L’elenco delle vicende giudiziarie del Cavaliere è lungo ma vale la pena tenerlo in tasca per le prossime settimane quando sentirete dire che ha ricevuto una sola condanna e ha scontato la pena».

Gli ultimi “omaggi” a Berlusconi

g) Frattanto, l’ex Ministro dem Rosy Bindi ha dichiarato a Radio1 che «il lutto nazionale per una persona divisiva com’è stato Berlusconi» non è «una scelta opportuna».

h) L’ex direttore del Domani Stefano Feltri ha cinguettato che «l’uomo Berlusconi ha diritto alla nostra pietà, ma il politico Berlusconi non avrà la nostra indulgenza».

L’uomo #Berlusconi ha diritto alla nostra pietà, ma il politico #Berlusconi non avrà la nostra indulgenza https://t.co/ZbUTn6KaQC pic.twitter.com/omU6WjdwxY — Stefano Feltri (@StefanoFeltri) June 12, 2023

i) L’ex direttore de L’Unità Furio Colombo ha affermato ai microfoni de L’aria che tira che «senza Berlusconi non sentiremo alcuna differenza».

#lariachetira Furio Colombo: "Senza #SilvioBerlusconi non sentiremo alcuna differenza, perché ciò che è accaduto è accaduto ormai da molto tempo. Sarebbe inumano non esprimere cordoglio e non partecipare al dolore della sua famiglia" https://t.co/okjKX2bzKh — La7 (@La7tv) June 12, 2023

j) L’influencer (sic!) Giorgia Soleri, nota ai meno per essere l’ex fidanzata di Damiano-dei-Måneskin, via social ha definito il fondatore di Fininvest «l’uomo che ha distrutto il Paese».

Ora, si consideri che, in omaggio all’ex Premier, l’Europarlamento (come riferisce l’ANSA), la Commissione e il Consiglio Ue (aggiunge Il Sole 24 Ore) hanno disposto bandiere a mezz’asta. Ciò posto, il candidato ha dieci minuti per commentare, prescindendo da termini quali “sciacalli”, il summenzionato «ciarpame senza pudore» (per citare qualcuno che conosceva bene il Cav). E dieci ore supplementari per illustrare perché chi rimpiangerà maggiormente l’ex Presidente del Milan sono proprio gli addetti ai livori.

Rosy Bindi (© Roberto Vicario via Wikimedia Commons) Furio Colombo (immagine dalla sua pagina Facebook) Giorgia Soleri (immagine dal suo profilo Instagram)

