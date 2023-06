Berlusconi, Gasparri ai funerali: “Ci ha insegnato a non mollare” – Video

(Adnkronos) – Silvio Berlusconi "è stato un amico, una guida politica, un gigante della storia. Nessuno è come lui nel panorama italiano ed internazionale. E l'insegnamento che ci lascia è di non mollare, di non sciogliere le righe, facendo quello che potremo fare, sapendo che non ci sono figure pari al suo valore e alla sua grandezza". Lo ha detto all’Adnkronos il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri, arrivando in piazza Duomo, a Milano, per i funerali di Stato del leader di Forza Italia, scomparso lo scorso lunedì all'età di 86 anni. "Questo -aggiunge Gasparri- non ci deve indurre a tradire il suo insegnamento; io sono rimasto accanto a lui per 29 anni con grande lealtà, questa ormai è la cifra identitaria della mia vita,ormai ho 66 anni e proseguirò a fare le cose che ho fatto con lui, sapendo che senza di lui non è la stessa cosa". Del resto, osserva "ritirarsi sarebbe un tradimento nei suoi confronti". E dunque "io sarò in campo per fare quello che potremo, nella coerenza della nostra lezione". —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

