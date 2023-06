Berlusconi, D’Alema: “Addolora sua scomparsa, tratto umano affabile e cordiale”

(Adnkronos) – "Colpisce e addolora la scomparsa di Silvio Berlusconi. Vorrei innanzitutto esprimere ai suoi familiari, ai suoi amici e alla sua parte politica il cordoglio di chi, come me, lo ha contrastato sul piano della politica durante i trent'anni di storia della cosiddetta Seconda Repubblica". Lo dichiara Massimo D'Alema in una nota, commentando la scomparsa di Silvio Berlusconi. "Non è ora il momento per una valutazione di carattere storico e politico, anche se è indiscutibile il contributo che Berlusconi ha dato alla edificazione di un nuovo sistema e alla creazione, in Italia, di una destra legata al sistema democratico europeo. Rimane il ricordo, sia pure nella durezza del conflitto, del suo tratto umano affabile e cordiale", conclude l'ex presidente del Consiglio. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

