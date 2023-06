Silvio Berlusconi, lutto nazionale e funerali di Stato mercoledì

(Adnkronos) –

Lutto nazionale e funerali di Stato, che si terranno mercoledì a Milano. E' quanto ha deciso il governo dopo la morte di Silvio Berlusconi, con un dispositivo firmato dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano. "A seguito del decesso del dottor Silvio Berlusconi, già presidente del Consiglio dei ministri – si legge nel dispositivo firmato da Mantovano – si dispone dal 12 al 14 giugno 2023 l'esposizione a mezz'asta delle bandiere nazionale ed europea sugli edifici pubblici dell'intero territorio nazionale e sulle sedi delle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all'estero. Il 14 giugno 2023, giornata di celebrazione delle esequie di Stato, e' dichiarato lutto nazionale. La camera ardente sarà allestita nella sua residenza storica di Arcore, a Villa San Martino, dove in giornata verrà trasferita la salma dal San Raffaele. I suoi funerali, riferiscono autorevoli fonti azzurre, potrebbero tenersi mercoledì mattina nel Duomo di Milano. Per motivi di ordine pubblico è stato invece deciso di annullare la Camera ardente pubblica prevista in un primo momento negli studi di Mediaset a Cologno Monzese. Domani l’Aula della Camera non terrà i lavori e neppure mercoledì mattina, secondo quanto si è appreso da fonti parlamentari. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

