Bergoglio verso Kiev? Schiavazzi: “Il dramma del Papa tra diplomazia e aspettative”

Nello scenario del conflitto tra la Russia e l’Ucraina, Bergoglio si recherà a Kiev? Dovrebbe farlo? Tutto il mondo se lo chiede.

Noi lo abbiamo domandato al professor Piero Schiavazzi: giornalista, vaticanista di Huffington Post e Limes, collaboratore di Milano Finanza, docente di Geopolitica Vaticana (primo insegnamento in Italia con tale denominazione) della Link Campus University. Ospite frequente di trasmissioni sulle reti nazionali ed estere.

Le Monde scrive di lui che ha intervistato “en tête à tête” molti tra i volti più noti della storia contemporanea, da Madre Teresa a Nelson Mandela, da Michail Gorbaciov a Helmut Kohl, da Yitzhak Rabin a Yasser Arafat, da Gianni Agnelli a Shimon Peres.

Bergoglio e l’ipotesi Kiev: l’intervista al professor Schiavazzi

Professore, lei ha detto che il viaggio del Papa a Kiev si deve fare, anche se sarebbe ininfluente o forse perfino controproducente. Perché?

Il dramma interiore e lacerante del Papa si evince da questi due verbi, usati sull’aereo con i giornalisti: “Il viaggio è sul tavolo. Ma non so se si potrà fare, se conviene e devo farla”. La convenienza di un gesto e il dovere di compierlo. La convenienza rimanda alla diplomazia, mentre il dovere risponde al punto di vista istintivo – a volte più veritiero del ragionamento stesso – dell’uomo della strada.

La gente si aspetta che vada, il popolo attende che vada, perché il Vangelo di Pasqua ci racconta che Pietro mise piede nel sepolcro vuoto – in questo caso le fosse comuni di Bucha – per attestare al mondo che i morti non sono lì, ma sono risorti. Vi sono dunque ragioni di Stato e ragioni pastorali, oltre che mediatiche, legate alla evangelizzazione e alla comunicazione di massa, tragicamente stridenti. La presenza del Papa costituirebbe anche uno scudo simbolico e un monito contro la barbarie, come nel caso di Attila e Leone Magno.

Che quell’episodio, immortalato mille anni dopo da Raffaello nelle sacre stanze, si sia verificato o meno, sia cioè realtà o leggenda, resta che ha comunque nutrito e informato per secoli l’immaginario letterario e artistico dell’Occidente”.

Papa Francesco tra Realpolitik e aspettative dei fedeli

Se guardiamo invece alla logica del “tavolino”, cioè della Realpolitik, è prevedibile che a Mosca interpreterebbero il viaggio quale dimostrazione di vicinanza preferenziale a Kiev e ancoraggio consequenziale al blocco atlantico.

Pericolo fondato: perché Bergoglio percepisce che questa sta diventando una guerra dell’Oriente, da Mosca a Delhi e Pechino, contro l’Occidente, da Bruxelles a Londra a Washington.

Alla domanda se, in termini di strategie, la scelta di recarsi in Ucraina sia utile o no a migliorare i rapporti con la Russia, il Patriarcato di Mosca e l’Est in generale rispondo pertanto di no.

Mentre, alla domanda se il Papa debba o meno andare rispondo tuttavia sì, perché è questo che il popolo di Dio e la base dei fedeli si aspettano. Ed è altrettanto fondato il rischio di uno scollamento con il sentire della base. Ecco perché ho parlato di un dramma interiore e lacerante.

Il compito dei pontefici non è la diplomazia ma la missione petrina

Il Papa ha parlato di una “Pasqua di guerra”: mentre Cristo risorge sconfiggendo la morte l’uomo dà la morte e diffonde l’orrore e la tortura. Nella benedizione Urbi et Orbi Papa Francesco ha citato anche il manifesto antinucleare del 1955.

Il compito dei pontefici non è quello di sostituirsi ai governi e alle diplomazie – sebbene all’indomani del manifesto antinucleare sia maturata una dottrina per cui la guerra, ogni guerra, viene considerata distruttrice del creato, ergo sacrilega -, ma di arginare il male, se vuole lo chiami pure il maligno, tutte le volte in cui gli uomini aprono la botola dell’inferno.

Fa parte della missione di un Papa, sin dagli albori, in quanto successore di Pietro, il compito di affacciarsi sui sepolcri vuoti, quali le fosse comuni, e offrire al mondo, da lì, ragioni di speranza e voglia di risorgere.

Bisogna inoltre dire che l’atteggiamento del Papa è mutato, non è più neutrale, lo è stato o è parso che lo fosse in un primo momento, finché ha creduto di avere un margine di mediazione, poi evidentemente questo margine è venuto a mancare o non c’è mai stato, da parte dell’interlocutore moscovita.

I tre tabù di Putin infranti da Bergoglio

Il pontefice ha detto allora le tre cose che Putin non voleva in alcun modo sentirsi dire. Tre cose che in Russia si qualificano addirittura come reati: nel primo Angelus di Quaresima, del 6 marzo, Bergoglio ha dichiarato che questa non è un’operazione militare speciale ma una guerra. 15 giorni dopo ha detto che non può essere considerata una guerra difensiva bensì un’aggressione tout court. E nel terzo Angelus, il 27 marzo, ha affermato che si tratta di una invasione di territorio altrui, di uno Stato sovrano. A Malta il 2 aprile ha infine indirizzato un attacco personale a Putin, senza farne il nome ma parlando in maniera inequivocabile di “qualche potente, tristemente rinchiuso nelle anacronistiche pretese”.

Bergoglio verso Kiev

Il Papa dunque secondo lei si recherà a Kiev?

Io credo che Bergoglio si stia già preparando a questo “pellegrinaggio”. Dico “pellegrinaggio” pensando alla “città martire che porta il nome di Maria”, come l’ha definita Francesco, con il suo rosario interminabile di morti. Sarebbe il modo più realistico e al tempo medesimo irrealistico (difficile immaginare che possa spingersi fino nel Donbass) di celebrare il mese di maggio, che sta per cominciare.

La decisione di rendere protagoniste della Via Crucis le due donne, una ucraina e una russa, muove tuttavia nella direzione di un viaggio in Ucraina.

Nella stessa cornice si doveva pure leggere l’incontro con il Patriarca Kirill, sospeso a motivo della sopraggiunta impresentabilità e incompatibilità di quest’ultimo, con le dichiarazioni sulla guerra giusta, e perfino santa, diametralmente opposte a quelle del pontefice. Insomma una serie di gesti e iniziative che tendono a riequilibrare, a controbilanciare in termini di equidistanza, l’effetto di un viaggio a Kiev. Uno stile “bergogliano”, che impronterebbe il viaggio stesso, non ergendosi, ma semmai gettandosi simbolicamente ai piedi dei responsabili e degli aggressori, come ha fatto con i leader del Sud Sudan, per fermare i massacri.

