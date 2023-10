Bergamo, due cicliste investite da camion a Fontanella: una grave

(Adnkronos) – Due cicliste sono state travolte da un camion questa mattina a Fontanella, in provincia di Bergamo. L'incidente – fa sapere l'azienda regionale di emergenza urgenza della Lombardia – è venuto intorno alle 10.20 in via Circonvallazione 34. Una delle due donne, di 63 anni, è rimasta gravemente ferita ed è stata trasportata in codice rosso all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo con traumi al cranio, al volto e al torace. L'altra ciclista, di 76 anni, è stata portata in codice verde all'ospedale Romano di Lombardia con un trauma alla spalla. Il 118, intervenuto con elisoccorso e due ambulanze, ha soccorso anche un uomo di 56 anni, forse il conducente del mezzo pesante, per il quale non è stato però necessario il trasporto in ospedale. Sul posto sono intervenuti anche vigili del fuoco e carabinieri. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

