Bere acqua in estate fa malissimo, la scienza non ha dubbi: le conseguenze sul corpo sono devastanti

Bere acqua adesso con il caldo non va bene, lo dicono gli esperti. Che cosa accade al tuo corpo.

Non si sa più che cosa fare, a chi o che cosa credere. Diciamo che è in sintesi un po’ questo il pensiero dominante del momento. Sui Social, che sono diventati sempre più una grandissima vetrina per tutti quanti, si trovano molte persone che sostengono questa idea. Il punto è che su molti argomenti esistono opinioni tra di loro anche molto ma molto contrastanti.

E se riguardano l’alimentazione e la nostra salute, sia fisica che psicologica, ecco che andiamo in men che non si dica in tilt. Del resto la posta messa in gioco è davvero alta. Cominciamo tuttavia con il dire che ognuno di noi è diverso dall’altro e che quindi quello che magari fa bene a uno, non lo fa all’altra persona. E così via.

Fatto sta che sentire dire che bere acqua in estate sia sbagliato e che addirittura faccia male è una notizia che non può che sconvolgerci sia la mente che il cuore. Anche perché abbiamo trascorso mesi nel sentire ripetere dagli esperti quanto sia fondamentale mantenerci costantemente idratati, bevendo almeno 2 litri di acqua al giorno.

Bere acqua in estate fa male, lo dicono gli esperti

E ciò valeva anche nei periodi autunnali e invernali quando magari la sete è meno. E ora che il caldo è giunto e che effettivamente siamo più avvezzi a percepirla, ci dicono di frenare con questa abitudine in quanto insana. Forse intendono dire che non vada bene puntare su quella frizzante che tende alla lunga a gonfiarci lo stomaco e quindi l’addome?

O ancora ci parlano dell‘acqua aromatizzata che ormai troviamo in vendita in tutti i supermercati? Di certo di gusto è molto buona ma forse non così sana come ci fanno credere. No, a quanto pare si parlerebbe di essa in line generale. Ecco anche le conseguenze alle quali potremo andare in conto se proseguiremo a berla.

La verità e che cosa accade al nostro organismo, le conseguenze

In sostanza alcuni studi londinesi avrebbero dimostrato che bere troppa acqua al giorno, anche nel periodo che stiamo vivendo ora, non sia il massimo per il nostro organismo. In sostanza ci indurrebbe a sudare di più e quindi a sopportare meno il caldo, l’afa e l’umidità. Inoltre, soprattutto se tendessimo a farlo la sera, potremmo pure rischiare di trascorrere una notte insonne.

Pure il cuore ne risulterebbe affaticato. Dunque, per tirare le somme, non dobbiamo assolutamente smettere di bere acqua, semplicemente sarebbe vivamente consigliato di non superare i 2 litri al giorno anche per non arrivare a soffrire di cistite o comunque di eccessiva minzione.