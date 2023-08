Bayern Monaco, Kane vicino: ultime news calciomercato

(Adnkronos) – Il Bayern Monaco ha raggiunto l'accordo con il Tottenham Hotspur per l'acquisto Harry Kane, secondo le ultime news di calciomercato riferite da 'The Athletic'. L'offerta dei campioni di Germania, circa 100 milioni di euro, è stata accettata dal club inglese. Ora Kane, che ha rifiutato le proposte per rinnovare il contratto in scadenza nel 2024, deve ora decidere se accettare o meno il trasferimento. Il 30enne attaccante voleva che la situazione si risolvesse prima dell'inizio della Premier League: il Tottenham esordirà domenica sul campo del Brentford. Il passaggio di Kane al Bayern Monaco a questo punto sembra una formalità. Se l'affare dovesse saltare, i campioni di Germania punterebbero sul francese Kolo Muani, attaccante dell'Eintracht Francoforte. Il 22enne, legato all'Eintracht fino al 2027, è anche nel radar del Psg. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata