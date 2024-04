Battesimo al ristorante low cost, per dimezzare il conto ti basta dire la formula al cameriere | Sconto assicurato

Prenota al ristornate e dimezza il conto solo questa semplice frase al cameriere. Ecco di cosa si tratta e tutti i dettagli

Solitamente in previsione di un battesimo o delle nozze, si avvisa il ristorante pensato per l’occasione avvisando del numero dei presenti e del giorno.

La domanda che però qualcuno si pone è :ci si può recare in un ristorante per una pranzo di nozze o un battesimo senza avvertire dell’evento? Tale comportamento è legale?

In realtà non ci sono informazioni a riguardo ma si possono dedurre quei comportamenti definiti “leciti” attraverso le regole che normano i contratti, anche quelli vocali e non scritti. Le regole di un pranzo di nozze o festa di battesimo sono indubbiamente legate al prezzo.

Infatti non è legale chiedere un pagamento aggiuntivo per una ricorrenza, senza un apparente motivo. Sulle regole invece circa i contratti verbali sulla legalità o meno di prenotare il ristorante senza comunicare che sia per un evento abbiamo dato una risposta nei paragrafi successivi.

Ci si può recare al ristorante per un pranzo di battesimo senza avvisare?

Come anticipato nel paragrafo precedente, non esiste una vera e propria disciplina per i contratti di ristorazione, ma si possono applicare quelle che sono le norme che regolano in generale i contratti. Così come avviene per altri tipi di contratti anche verbali, ovvero quelli stabiliti al telefono con una prenotazione, a fare da trade d’union tra il cliente e il ristoratore è “promessa sul prezzo”. Il prezzo può essere a persona o stabilito per il gruppo, o ancora in base alle pietanze più o meno elaborate. Una volta stabilito il prezzo non è necessario specificare il tipo di avvenimento.

Ciò significa che non vi è nessun obbligo che impone di riferire al ristoratore il motivo per il quale avviene una prenotazione, anche numerosa. In caso di disponibilità per un numero di persone il ristorante apre a quel pubblico e serve quanto stabilito sul menu, se non viene fatto un menu a parte attraverso la prenotazione telefonica o dal vivo. I servizi aggiuntivi legati al matrimonio o a un battesimo, come l’allestimento, la musica o le decorazioni varie sono prezzi aggiuntivi e non obbligatori, neanche per un’occasione di festa.

Prenotare al ristorante: ecco cosa conviene fare

In sintesi è legale prenotare al ristorante senza avvertire del tipo di avvenimento per il quale si vuole mangiare in un locale. Al contrario aumentare il prezzo solo in base alla festività o all’evento non è giustificato.

Avvisare il ristorante però possiede anche degli aspetti positivi come la chiusura della struttura per un evento più privato, la sicurezza di avere abbastanza portate per tutti gli invitati o ingredienti diversi. Si può comunque scoprire se il ristorante ha applicato un prezzo diverso in base all’evento chiamando senza dichiarare il proprio intento.